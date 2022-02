Auf dem Mobiltelefon einer 41-jährigen Geschäftsinhaberin aus Neuruppin löste am Samstag gegen 20.50 Uhr ein Alarm aus, weil offenbar jemand in ihr Geschäft an der Präsidentenstraße eingebrochen war. Zusammen mit Angehörigen stellte sie einen 49-jährigen Serben, der über ein Fenster in das Innere gelangt war. Sie hielten den Mann fest und informierten die Polizei. Beamte nahmen den Mann, der keinen festen Wohnsitz im Inland hat, vorläufig fest. In seinem Rucksack konnten Werkzeuge und Kassen sichergestellt werden. Kriminaltechniker sicherten vor Ort Spuren. Der Gesamtsachschaden wird auf etwa 400 Euro geschätzt.

Richter verkündet Haftbefehl

Dem 49-Jährigen wurde im Beisein eines Dolmetschers rechtliches Gehör eingeräumt. Nach der erkennungsdienstlichen Behandlung führten die Beamten ihn am Sonntag am Amtsgericht vor. Ein Haftrichter verkündete einen Haftbefehl, woraufhin der 49-Jährige in eine Justizvollzugsanstalt gebracht wurde.