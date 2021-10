Ein Pkw Skoda kam am 1.Oktober gegen gegen 10.40 Uhr in Wittstock, Ortsteil Fretzdorf, in eine Verkehrskontrolle. Die 65-jährige Fahrerin musste einen Alkoholtest durchführen, der einen Wert von 0,77 Promille ergab.

Dem ersten Test sollte die beweissichere Atemalkoholanalyse folgen. Die Frau konnte...