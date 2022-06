An einem Spargelverkaufsstand wurde am Freitag früh gegen 8.45 Uhr eine Geldkassette gestohlen. Ein 20-Jähriger verwickelte den Verkäufer in ein Gespräch, während seine 23-jährige Mittäterin die Geldkassette griff und sich entfernte. Der Verkäufer sah den Vorgang und lief der Frau mit einem Zeugen hinterher.

Beschuldigte gefasst und nach Vernehmung wieder entlassen