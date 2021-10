Eine 26-Jährige alarmierte am 26. Oktober um 2 Uhr die Polizei wegen einer Auseinandersetzung mit ihrem 47-jährigen Lebensgefährten in der gemeinsamen Wohnung in Wittstock. Die beiden hatten Alkohol getrunken und gerieten miteinander in Streit, der in einer körperlichen Auseinandersetzung endete. Der Mann, bei dem 1,86 Promille gemessen wurden, soll seine jüngere Partnerin mit einer Toilettenbürste geschlagen haben. Daraufhin wehrte sich die Wittstockerin mit 0,89 Promille im Blut, indem sie offenbar mit einem Toilettensitz auf ihren Partner einschlug. Beide erlitten leichte Verletzungen. Die Frau ließ sich im Rettungswagen behandeln. Die Polizeibeamten verwiesen den 47-Jährigen für zehn Tage aus der Wohnung und nahmen Anzeigen wegen gefährlicher Körperverletzung auf.