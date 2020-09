Es ist eine erschreckende Tat, die sich am Morgen des 21. März an der Heinrich-von-Kleist-Straße in Neuruppin ereignet: Marco P. betritt kurz vor 9 Uhr das Wohnzimmer seiner Großmutter, in dem sich auch seine Mutter befindet, und attackiert beide Frauen unvermittelt mit mehreren Küchenmessern. 1...