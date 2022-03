Mehr als 1100 Menschen nahmen am Samstagnachmittag, 5. März, am Friedensmarsch mit Russendisko „Wir tanzen für den Frieden“ teil. Christian Juhre, Betreiber des Veranstaltungszentrums Hangar 312, hatte die Demonstration für Frieden in der Ukraine initiiert. Als Schirmherr wirkte der in Moskau...