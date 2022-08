Ein noch anonymer Glückspilz aus Neuruppin strich bei der Ziehung am Samstag, 13. August den Hauptgewinn der Zusatzlotterie Super 6 ein. „Der Spielschein mit dem großen Treffer wurde am 8. August in einem örtlichen Lotto-Shop abgegeben“, informiert Antje Edelmann von der Land Brandenburg Lott...