Der langjährigen Gerichtsstreit um die geplante Hähnchenmastanlage in Groß Haßlow geht in die nächste Runde. Das Bundesverwaltungsgericht hat am Donnerstagabend die Klage des Naturschutzbund (Nabu) Brandenburg gegen die für 328.000 Tiere gedachte Aufzuchtstätte an das Oberverwaltungsgericht (...