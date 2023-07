Nach dem tödlichen Unfall zwischen Schönberg und Wulkow ist es zu einer folgenschweren Verwechslung gekommen. Da die Beamten in dem verunglückten Peugeot die Papiere eines 44-jährigen Mannes gefunden hatten, wurde seiner Familie kurz darauf die schreckliche Nachricht seines Todes mitgeteilt.

Tragisch: Bei dem tödlich verunglückten Fahrer handelte es sich jedoch gar nicht um den 44-Jährigen, sondern um seinen 38-jährigen Bekannten.

Der Wagen war in der Nacht zu Montag auf der B167 in einer Rechtskurve von der Straße abgekommen und gegen einen Baum geprallt . Polizisten entdeckten das verunglückte Fahrzeug gegen 2.24 Uhr und alarmierten die Rettungskräfte. Laut Polizei wurde der Fahrer in dem Auto eingeklemmt. Der Mann erlag seinen Verletzungen noch am Unfallort.