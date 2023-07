Bei einem tragischen Verkehrsunfall ist in der Nacht zu Sonnabend, 1. Juli, in der Nähe von Temnitzquell ein Mann ums Leben gekommen. Der Verkehrsunfall ereignete sich nach Angaben der Polizeiinspektion gegen 2.40 Uhr auf der L18 zwischen Rägelin und Rossow.

Aus noch nicht geklärter Ursache ist der 42-jährige Fahrer eines Pkw Mercedes auf dem Weg nach Rossow nach links von der Fahrbahn abgekommen und mit einem Baum kollidiert. Daraufhin geriet das Fahrzeug in Brand.

Ein Zeuge, der zwar nicht den Unfall direkt sah, aber offenbar unmittelbar nach der Kollision am Unfallort war, informierte die Rettungskräfte und leitete erste Rettungsmaßnahmen ein. Einsatzkräfte der Feuerwehr löschten dann das leicht brennende Auto.

Polizei ermittelt in alle Richtungen

Für den Fahrer kam allerdings jede Hilfe zu spät. Der Notarzt konnte nur noch den Tod des Mannes, der in Baden-Württemberg gemeldet ist, feststellen. Die Polizei geht davon aus, dass der Mann bereits durch die Kollision tödlich verletzt wurde. Die Ermittlungen der Polizei gehen in alle Richtungen und dauern noch an.

Die L18 war in der Nacht mehrere Stunden für den Rettungseinsatz, Ermittlungen vor Ort und Reinigungsarbeiten gesperrt.

Im vergangenen Jahr sind im Bereich des Polizeipräsidiums Nord 226 Baumunfälle registriert worden, 55 weniger als im Vorjahr. Dabei wurden vier Menschen getötet (Vorjahr: 13) und 132 Personen (144) verletzt.