Bei einer Kollision von Motorrädern sind am Samstag (17. September) auf einem stillgelegten Flugplatz bei Wittstock/Dosse drei Männer ums Leben gekommen. Wie ein Sprecher der Polizei Ostprignitz-Ruppin am Abend sagte, seien zwei Motorräder mit den jeweiligen Fahrern und einem Sozius, also einem Beifahrer, aus bislang ungeklärter Ursache zusammengestoßen. Die Verunglückten waren demnach 35, 46 und 47 Jahre alt. Weitere Menschen wurden nicht verletzt. Der genaue Unfallhergang ist noch unklar. Zuerst hatte die „Bild“ berichtet.