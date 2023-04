In Wittenberge (Prignitz) ist eine 82-Jährige auf einem Recyclinghof von einem offenbar rückwärts fahrenden Radlader erfasst und tödlich verletzt worden. Wie die Polizei in Neuruppin mitteilte, ereignete sich der Unfall bereits am Freitag, 21. April, auf dem frei zugänglichen Gelände eines Entsorgungsbetriebs in der Gemeinde Wittenberge. Gegen 10.45 Uhr wollte die Frau im Gewerbegebiet Süd ihren Kompost abladen.

Der 51-jährige Fahrer des Radladers fuhr zu diesem Zeitpunkt rückwärts, übersah offenbar die Frau und erfasste sie, wie Dörte Röhrs, Sprecherin der Polizeidirektion Nord, auf Nachfrage bestätigte. Die 82-Jährige erlag noch vor Ort ihren Verletzungen. Die Kriminalpolizei übernahm die weiteren Ermittlungen.