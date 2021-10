Ein 13-Jähriger wollte am Freitagnachmittag in Wittstock gerade aus Richtung Schwimmhalle kommend in die Stadtmitte fahren, als er Opfer einer Unfallflucht wurde.

Ein Kleintransporter, der auf einen Parkplatz an der Rheinsberger Straße einbiegen wollte, touchierte den Jungen. Der 13-Jährige stürzte und zog sich Gesichtsverletzungen zu. Er musste im Rettungswagen behandelt werden. Seine Eltern holten ihn anschließend ab. Das Fahrrad wurde leicht beschädigt.

Die zirka 50-jährige, blonde Fahrerin des beige-farbenen Kleintransporters setzte ihre Fahrt laut Polizei fort, ohne auch nur anzuhalten. Hinweise zu ihr gebe es bisher nicht.