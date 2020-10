Mit einem langen Abend gingen die Herren-Volleyballer des SV 90 Neuruppin, des BSV Ruppin und des SV 90 Fehrbellin ins Wochenende. In den drei Freitagspielen fielen die Entscheidungen nach insgesamt sieben Sätzen. Den Bärenanteil am lang gezogenen Auftakt dieser Saison in der Kreisklasse hatte jedoch eine Verletzung.

Schockmoment beim Warmmachen

Dem Fehrbelliner Fabian Müller war beim Einschlagen, also das etwa halbstündige Erwärmen, die Kniescheibe herausgesprungen. In Windeseile stand die Notfallambulanz an der Sporthalle der Fontaneschule und rollte ihn auf der Trage raus. Aus, bevor überhaupt der erste Aufschlag vollzogen wurde.

Volleyball SV 90 Neuruppin, BSV Ruppin und SV 90 Fehrbellin starten mit einem Schreckmoment in ein langes Saison-Auftaktturnier Bilderstrecke öffnen

Seine Mannschaft war jedoch mit acht Spielern nach Neuruppin angereist, so dass sie spielfähig blieb. Sie hatte einen Satz die Verletzung zu verdauen (5:25-Niederlage gegen den SV 90 Neuruppin), wehrte sich im zweiten Satz jedoch heftig.

Wagners irre Aufschlagserie

Spannung versprach die zweite Abendpartie zwischen dem Gastgeber und dem BSV Ruppin. Allerdings kam der BSV nicht aus seiner Rotation, als Peter Wagner am Aufschlagpunkt stand. Gefühlt zehn Zähler in Folge setzte er. Letztlich gewann sein Sechser in zwei Sätzen und setzte sich mit dem RSV Maulwürfe, der am Vorabend Siege gegen Wustrau und Union eingefahren hatte, an die Tabellenspitze.

Im finalen Match des ersten Spieltages zwang Fehrbellin den BSV in die Verlängerung, gab sich beim 54. Punkt geschlagen, aber nicht auf. Mit 25:21 holte der Sechser um Marek Büttner den zweiten Satz, ging dann jedoch mit 5:25 unter.

Spielfrei hatte am ersten Tag der VC Fortuna Kyritz. Weiter geht es in der Herren-Staffel am 2. beziehungsweise 6. November mit den Turnieren beim SV 90 Fehrbellin sowie beim SV 90 Neuruppin.

1. Spieltag, Herren-Kreisklasse:

RSV Maulwürfe - Union Neuruppin 25:14, 25:23

RSV Maulwürfe - Wustrau 25:12, 25:18

Union - Wustrau 25.13, 25:14

SV 90 Neuruppin - Fehrbellin 25:7, 25:15

SV 90 Neuruppin - BSV Ruppin 25:10, 25:20

Fehrbellin - BSV Ruppin 26:28, 25:21, 5:15