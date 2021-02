Lindows Stadtverordnete haben am Donnerstagabend mehrheitlich dem Antrag der CDU-Fraktion zugestimmt, dass die Stadt die Liegeplätze am Schwimmsteg künftig gleichberechtigt an beide Segelvereine vergibt. Bedingung dafür ist jedoch, dass der SCL den LRS-Mitgliedern nicht mehr den Zugang zum Wasser...