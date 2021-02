Der ARD-Wetterexperte Donald Bäcker aus Walsleben sollte Recht behalten: Im Landkreis blieb das Schneechaos aus, lediglich extreme Kälte und ein starker Ostwind machten den Menschen zu schaffen. Trotzdem kam es aufgrund der winterlichen Verhältnisse am Wochenende zu einigen Unfällen.

Am Freitagabend verunglückte ein 38-jähriger Fahrer eines Sattelzugs auf der A24 in Fahrtrichtung Hamburg. Mit nicht angepasster Geschwindigkeit befuhr er die wegen einer Baustelle verkürzte Ausfahrt zum Rastplatz Linumer Bruch-Nord auf winterglatter Fahrbahn. Der Lkw kam nach rechts von der Fahrbahn ab und kippte auf die Seite. Dabei wurde der Tank aufgerissen und Dieselkraftstoff lief ins Erdreich. Zur Bergung des Sattelzuges und zum Abpumpen des Dieselkraftstoffs durch die Feuerwehr musste die Auffahrt bis Mitternacht gesperrt werden. Es entstand ein Gesamtschaden in Höhe von etwa 30.000 Euro.

Zwei Unfälle in Neustadt an der Dosse

In Neustadt kam es dann am Sonnabendvormittag zu zwei weiteren Unfällen auf vereister Fahrbahn. In der Poststraße kam eine 31-jährige VW-Fahrerin beim Abbiegen ins Rutschen und kollidierte mit einem parkenden Fiat. Der Sachschaden liegt bei rund 1000 Euro. Um 13 Uhr befuhr ein 21-jähriger Chevrolet-Fahrer die Segeletzer Straße. In einer Rechtskurve kam er auf glattem Untergrund ins Rutschen und stieß dabei mit einem Telefonmast zusammen. Schaden: 500 Euro.