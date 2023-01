Der Deutsche Mieterbund schlägt derzeit wegen des akuten Wohnungsmangels Alarm. Bundesweit fehle es an 700.000 Wohnungen. Die Lage sei so ernst wie seit 30 Jahren nicht mehr. Auch in Neuruppin ist Wohnraum knapp. Entsprechend hoch sind auch die Mieten.

Die Stadt setzt vieles daran, den Bedarf zu dec...