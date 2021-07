Die Polizei hat am frühen Sonntagmorgen in Oranienburg einen Autodieb auf frischer Tat ertappt. Wie die Polizeiinspektion Oberhavel am Sonntag mitteilte, ging der Kriminelle der Polizei zufällig ins Netz. Er wurde während einer sogenannten verdachtsunabhängigen Verkehrskontrolle am frühen Sonna...