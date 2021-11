Ein 66-jähriger Oberhaveler hat am Montagmorgen festgestellt, dass sein schwarzer Pkw Jeep Grand Cherokee verschwunden ist.

Er hatte das Fahrzeug am vergangenen Freitag um 12 Uhr in Stolpe auf einem Parkplatz in der Straße Am Golfplatz abgestellt.

Auffällige Felgen

Der nicht einmal drei Jahre alte Pkw mit den amtlichen Kennzeichen B-K 1362 verfügt nach Angaben der Polizei über ein schlüsselloses Schließsystem (Keyless-Go) , das sich von Kriminellen leicht überlisten lässt. Die vier Felgen sind schwarz. Auf den Naben der Felgen befindet sich ein türkisfarbener Stern.

Nach dem zirka 74.000 Euro teurem Fahrzeug wird inzwischen gefahndet.