Schwimmen gehen in Hohen Neuendorf: In regelmäßigen Abständen wird der Wunsch – mal von Einwohnern an die Fraktionen herangetragen, mal ins Wahlprogramm geschrieben und oft selbst empfunden – auf die Tagesordnung gebracht. Bisher immer vergeblich.

Schon vor vielen Jahren warb der parteilose St...