Ein 80-jähriger Porsche-Fahrer hat am Freitagnachmittag auf der Karlstraße in Glienicke einen vorfahrtberechtigten Krad-Fahrer nicht beachtet. Als er in die Karl-Liebknecht-Straße einbog, befand sich das Krad schon dort. Dessen Fahrer konnte einen Zusammenstoß trotz Gefahrenbremsung nicht mehr verhindern und stürzte.

Verletzt ins Krankenhaus gebracht

Der Krad-Fahrer wurde leicht verletzt und zur weiteren ärztlichen Behandlung mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus gebracht. Beide Fahrzeuge waren nicht mehr fahrbereit. Der Porsche wurde vom Unfallort abgeschleppt. Die Kriminalpolizei ermittelt wegen fahrlässiger Körperverletzung.