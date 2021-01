Der Tag der offenen Tür an den Schulen in Oberhavel muss aufgrund der Corona-Pandemie umgestaltet werden. Hier ist eine Übersicht über die einzelnen Schulen des Landkreises.BirkenwerderDie Regine-Hildebrandt-Gesamtschule unterbreitet am 23. Januar ein virtuelles Angebot. Voraussichtlich ab 10 U...