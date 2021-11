Es gibt nicht viele Beschlüsse in der Gemeinde Mühlenbecker Land, die dermaßen umstritten, aber gleichzeitig so weitreichend sind. Es geht um den Hort Kinderland in Schildow.

Im Sommer wurde mehrheitlich beschlossen, dass das historische Gebäude in der Franz-Schmidt-Straße 5a abgerissen und durc...