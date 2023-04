Zu einem Fachgespräch zur Kampfmittelsuche und -beseitigung im Innenausschuss des Brandenburger Landtags trafen sich am Mittwoch (26. April) in Potsdam Experten aus Verwaltung und vom Kampfmittelbeseitigungsdienst (KMBD) mit Landespolitikern.

Zu Wort kam auch der renommierte Kampfmittel- und Sprengstoffexperte Wolfgang Spyra, der eine neue Idee präsentierte.

Der emeritierte Professor regte an, dass Brandenburgs Hochschule der Polizei (HPol) in Oranienburg eine Professur für Kampfmittelbeseitigung bekommen solle. Die Fachleute waren sich zudem einig, dass das sogenannte Spyra-Gutachten aus dem Jahr 2008 fortgeschrieben werden muss, um neue wissenschaftliche Erkenntnisse und die Erfahrungen aus der Tätigkeit vor Ort zu berücksichtigen und die Maßnahmen zur Beseitigung der Bombenlast darauf abstimmen zu können.

Der Innenausschuss des Landtages informierte sich Anfang März an der alten Schleuse Friedenthal in Oranienburg über Bombenblindgänger.

© Foto: Marco Winkler

Das teilte Oranienburgs Landtagsabgeordnete Heiner Klemp (Bündnisgrüne) im Anschluss mit. Er begrüßte den Vorschlag von Spyra. „Wo, wenn nicht in Oranienburg? Eine solche Professur würde nicht nur die Lehre an unserer Hochschule erheblich aufwerten und ihre Reputation stärken, sondern könnte auch die Kampfmittelsuche in der Stadt entscheidend voranbringen. Professor Spyra selbst hat im Ausschuss Beispiele für eine Modernisierung benannt. So sei vorstellbar, künstliche Intelligenz bei der Priorisierung der systematischen Suche nach Blindgängern einzusetzen“, heißt es in einer Mitteilung.

Vorschlag zum Lehrstuhl wird unterschiedlich bewertet

Auch die Aktualisierung des Spyra-Gutachtens, das Grundlage für die Bombensuche in Oranienburg ist, sei eine gute Idee, die sich mit dem Lehrstuhl verknüpfen lassen könnte, so Klemp. Von seiner Oranienburger Landtagskollegin Nicole Walter-Mundt (CDU) kommt Unterstützung: „Durchaus sinnvoll finde ich die Anregung von Professor Spyra, sein Gutachten aus dem Jahr 2008 noch einmal an die neuesten Erkenntnisse anzupassen und einem Realitätscheck zu unterziehen“, teilte sie im Nachgang der Sitzung mit. Beim Lehrstuhl-Vorschlag blieb sie zurückhaltender. „Ob eine engere wissenschaftliche Kooperation zwischen der BTU-Cottbus und der Hochschule der Polizei in Fragen der Kampfmittelbeseitigung in Oranienburg künftig sinnvoll ist, vermag ich hingegen noch nicht zu beurteilen. Richtig ist, wir brauchen vor Ort vor allem Praktiker, die die Bomben technisch aufspüren, freilegen und unschädlich machen.“

224 Bomben sind seit der Wende in Oranienburg entschärft worden – die bislang letzte am 22. März.

© Foto: Christian Guttmann

Klemp will sich dafür einsetzen, dass die Landesregierung, zu der auch seine Partei gehört, die Professur auf den Weg bringt und die Überarbeitung des Gutachtens in Auftrag gibt. So weit wollte sich Walter-Mundt noch nicht vorwagen. „Welche weiteren Verbesserungen nun landesseitig sinnvoll sind, werden wir im Anschluss des Fachgespräches nun kritisch bewerten müssen. Klar ist, dass wir uns in Fragen der Absuche und Räumung auf die Praktiker beim KMBD verlassen können“, ergänzte sie.

„Einig waren wir uns darin, dass der Bund aber auch seine Verantwortung tragen muss“, so die Oranienburger Politikerin weiter.

Bereits im 3. März dieses Jahres hatten sich die Mitglieder des Innenausschusses nahe der Friedenthaler Schleuse über die Komplexität der Bombensuche und -entschärfung informiert.

