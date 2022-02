Ende JanEnde Januar 2022 löste ein technischer Defekt an einem Solarpanel auf dem Dach einer Scheune in Staffelde einen Großbrand aus. Die Tierschutzorgansition Peta fordert nun die Politik zum Handeln auf. Wieso?uar löste ein technischer Defekt an einem Solarpanel auf dem Dach einer Scheune in Staffelde einen Großbrand aus. Die Tierschutzorgansition Peta fordert nun die Politik zum Handeln auf. Wieso?