Es geschehen noch Zeichen und Wunder. Hohen Neuendorfs Bürgermeister Steffen Apelt (CDU) formulierte es so: „Es ist Vorweihnachtszeit. Anders kann man es nicht darfstellen.“ Für die dann folgende Ankündigung erntete der Stadtchef am Donnerstag in der Stadtverordnetenversammlung ein großes Ha...