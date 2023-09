In nicht einmal acht Wochen findet in Hohen Neuendorf die Bürgermeisterwahl statt. Zwei Männer und eine Frau bewerben sich für das Amt im Rathaus der zweitgrößten Stadt von Oberhavel. Seit Anfang September darf in allen vier Stadtteilen mit Plakaten in eigener Sache für sich geworben werden. D...