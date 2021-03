Der Sieben-Tage-Inzidenzwert für den Landkreis liegt mit Datum von Mittwoch, 3. März, bei 84,1. Er ist damit im Vergleich zum Vortag (82,2) erneut leicht angestiegen. Innerhalb von 24 stunden kamen 24 Neuinfektionen hinzu. Das teilt die Kreisverwaltung mit.

207 Personen sind an oder infolge einer Coronainfektion verstorben. Das sind sechs mehr als am Vortag. Allerdings handelt es sich dabei nicht um aktuelle Todesfälle, sondern um Nachmeldungen an das Gesundheitsamt. Die sechs Menschen sind zwischen dem 30. Januar und dem 24. Februar verstorben: eine 88-jährige Frau und ein 81-jähriger Mann aus Velten, ein 81-jähriger und ein 87-jähriger Zehdenicker, ein 85-jähriger Oranienburger und ein 87-jähriger Hennigsdorfer.

Corona-Infektionen in Seniorenheimen

Weitere Neuinfektionen wurden in Gemeinschaftseinrichtungen registriert: Im Fall der am 1. März mitgeteilten Infektionsfälle im ASB Seniorenpflegeheim in Leegebruch hat sich die Zahl der mit dem Coronavirus infizierten Personen um zwei erhöht. Betroffen sind aktuell 30 Bewohnende und ein Mitarbeiter.

Auch im Seniorenhaus in Oberkrämer hat sich Zahl der Positivtests auf das Coronavirus leicht erhöht. Betroffen sind hier elf Bewohnerinnen und Bewohner. Das Gesundheitsamt hatte die Infektionsfälle am 23. Februar mitgeteilt und eine häusliche Quarantäne, ein Besuchsverbot sowie mobile Tests in der Einrichtung vor Ort angeordnet.

Die Gesamtzahl der COVID19-Fälle seit Beginn der Pandemie verteilt sich wie folgt auf die Kommunen im Landkreis: Birkenwerder: 202 (-1), Fürstenberg/Havel: 105 (+0), Glienicke/Nordbahn: 300 (+2), Gransee: 228 (+1), Großwoltersdorf: 28 (+0), Hennigsdorf: 816 (+4), Hohen Neuendorf: 684 (+4), Kremmen: 167 (+1), Leegebruch: 197 (+2), Liebenwalde: 74 (+0), Löwenberger Land: 217 (+0), Mühlenbecker Land: 390 (+1), Oberkrämer: 325 (+1), Oranienburg: 1.119 (+5), Schönermark: 13 (+1), Sonnenberg: 20 (+0), Stechlin: 45 (-1), Velten: 346 (+4), Zehdenick: 422 (+2), ohne Angabe des Wohnortes: 9.