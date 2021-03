Am Vormittag des 2. März 2020 saßen Landrat Ludger Weskamp (SPD) und Amtsarzt Christian Schulze zusammen und spielten durch, was passiert, sollte es in Oberhavel eine Corona-Infektion geben. Schon am Abend holte die Realität sie ein: Der erste Corona-Fall in Brandenburg wurde nachgewiesen – in ...