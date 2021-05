Der Inzidenzwert in Oberhavel steigt wieder etwas an. Am Dienstag lag die Inzidenz laut Kreisverwaltung bei 70,5. Am Vortag betrug der Wert noch 57,3. Den niedrigsten Wert erreichte Oberhavel am Sonnabend, 15. Mai, mit 47,4. Durch den Feiertag zu Christi Himmelfahrt sowie das Wochenende sind die C...