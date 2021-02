Oberhavel will an einem Modellprojekt zum Impfen in Hausarztpraxen teilnehmen. Das teilte die Kreisverwaltung am Freitag mit. Das Projekt hat das Land Brandenburg gemeinsam mit der Kassenärztlichen Vereinigung Brandenburg (KVBB) ins Leben gerufen.

Landrat Ludger Weskamp (SPD) verweist besonders auf...