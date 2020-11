Das Oranienburger Ordnungsamt bekommt Verstärkung aus dem eigenen Haus. Mitarbeiter aus anderen Bereichen der Verwaltung sollen die Kollegen bei Kontrollen im Zusammenhang mit den Corona-Verordnungen unterstützen. Das teilte die Stadtverwaltung am Dienstag mit. Konkret gehe es dabei um die Einhaltung der Hygienebestimmungen im Einzelhandel. Nach Auskunft von Stadtverwaltungssprecher Ralph Kotsch soll dabei geprüft werden, ob Abstandsregelungen und Maskenpflicht eingehalten werden und die Händler dafür sorgen, dass sich nicht zu viele Kunden gleichzeitig in den Geschäften aufhalten.

Um eine Ausbreitung des Corona-Virus im eigenen Haus zu vermeiden, lässt die Stadtverwaltung zurzeit zahlreiche Mitarbeiter von Zuhause aus arbeiten. In den Büros im Schloss soll sich jeweils nur eine Person aufhalten. „Die Stadtverwaltung ist bemüht, ihre Serviceleistungen weiterhin so gut wie möglich anzubieten. Es sei jedoch darauf hingewiesen, dass es aufgrund der aktuellen Umstände gelegentlich zu Verzögerungen und vorübergehenden Einschränkungen kommen kann“, heißt es in der Mitteilung.