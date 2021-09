Nach dem Coronafall in einer zweiten Klasse der Libertasschule in Löwenberg meldet sich die Elternsprecherin der 2 a zu Wort. Anke Kraatz schildert den Ansteckungsverlauf in der Klasse anders als die Oranienburger Kreisverwaltung. Außerdem ärgert sie sich über den zögerlichen Informationsfluss ...