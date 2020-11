Übers Wochenende wurden in Oberhavel insgesamt 66 Neuinfektionen mit dem Coronavirus gezählt. Damit gibt es aktuell 346 bestätigte Fälle. Das teilt der Landkreis am Montag mit. Mehrere Schulklassen mussten in Quarantäne geschickt werden, weil sich Schüler infiziert hatten. Sonnenschule betroff...