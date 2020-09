Die Zahl der derzeit bestätigten Covid19-Fälle in Oberhavel ist auf 23 gestiegen. Das teilte die Verwaltung des Landkreises am Montagnachmittag in Schriftform mit.

Schulklasse aus Oranienburg in Quarantäne

Am ersten Tag der neuen Woche seien dem Gesundheitsamt dabei zwei neue Infektionsfälle im Zusammenhang mit Einrichtungen im Landkreis gemeldet worden. Positiv auf das Coronavirus getestet wurde demnach ein Schüler des Louise-Henriette-Gymnasiums in Oranienburg. Für die gesamte Klasse sowie betroffene Lehrkräfte wurde daraufhin vom Gesundheitsamt eine häusliche Quarantäne angeordnet. Weitere Kontaktpersonen werden aktuell ermittelt. Auf dieser Grundlage sind weitere etwaige Schritte zu beraten.

34 Kontaktpersonen in der Caritas-Wohnstätte

Weiterhin ist eine Bewohnerin der Caritas-Wohnstätte St. Johannesberg positiv getestet worden. „In der Einrichtung wurden bislang 34 Kontaktpersonen der betroffenen Wohngruppe häuslich isoliert“, heißt es in der Mitteilung. „Weitere Schritte erfolgen in enger Abstimmung zwischen der Hausleitung und dem Gesundheitsamt.“

Mobiles Testteam in Hennigsdorf im Einsatz

Im Zusammenhang mit dem am Mittwoch, 23. September, bekannt gewordenen Corona-Fall einer Bewohnerin eines Hennigsdorfer Seniorenpflegeheims werden sich im Verlaufe dieser Woche alle 185 Mitarbeitenden sowie 23 Bewohnerinnen und Bewohner, die als Kontaktpersonen gelten, einem Abstrich unterziehen. Die Tests werden vor Ort durch ein mobiles Testteam eine Hennigsdorfer Praxis durchgeführt. In Bezug auf die Infektionsfälle an der Oranienburger Waldschule, die am Montag der Vorwoche bekannt geworden waren, liegen keine neuen Erkenntnisse vor. „Alle Testergebnisse waren negativ“, heißt es.

Amtsarzt Christian Schulze beängstigt

Amtsarzt Christian Schulze zeigt sich angesichts der aktuell bundesweit wie auch in Oberhavel steigenden Infektionszahlen besorgt: „Wir beobachten derzeit, dass Menschen zunehmend unachtsam mit den nach wie vor gebotenen AHA-Regeln umgehen. Das macht mir Sorge und spiegelt sich nicht zuletzt in den seit einigen Tagen steigenden Fallzahlen in unserer Region wider. Corona ist nicht weg, es ist nach wie vor da.“ Der Amtsarzt appelliert daher eindringlich, weiter Abstand zu halten, die Hygieneregeln zu beachten und dort, wo es eng wird, eine Alltagsmaske zu tragen.