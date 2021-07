Eingebettet in eine Demonstration zu seinem Gedenken hat am Sonnabend ein ganzer Erich-Mühsam-Nachmittag in Oranienburg stattgefunden. An diesem Tag jährte sich der Todestag des Schriftstellers, der am 10. Juli 1934 im Konzentrationslager Oranienburg ermordet wurde, zum 87. Mal. Mit Reden, Lesunge...