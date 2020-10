Vor allen Rathäusern in Deutschland weht diesen Sonnabend die Deutschlandfahne. Vielfach wurde sie bereits am Freitag gehisst.

Treffen vor dem Rathaus

So auch in Mühlenbeck. Bürgermeister Filippo Smaldino (SPD) nahm das zum Anlass, alle Mitarbeiter einzuladen, die Zeremonie gemeinsam zu begehen. In seiner Rede erinnerte er an den Mut der Menschen in der DDR, das System zu sprengen, aber auch an die Leistung der Menschen, gemeinsam ein vereintes Deutschland aufzubauen. Bevor es ans Büfett ging, wurde gemeinsam die Nationalhymne gesungen.

Tradition im Blick

Smaldino möchte künftig jedes Jahr zum Tag der Einheit gemeinsam mit den Kollegen die Fahne hissen.