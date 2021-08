Verdächtig wirkende Männer meldete eine Frau am Dienstagnachmittag. Sie halten sich auf dem Gelände des Supermarktes an der Schönfließer Straße auf, sagte sie der Polizei am Telefon. Die Mitarbeiterin des Supermarktes sorgte so dafür, dass zwei Ladendiebe festgenommen wurden. Ein dritter verschwand. Das berichtet Polizeisprecherin Ariane Feierbach am Mittwoch, während die zwei Festgenommenen noch in Haft sind.

Kosmetik und Alkohol gestohle...