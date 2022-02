Am Mittwochabend um 17.40 Uhr nahmen zwei Räuber einer Frau das Smartphone an der S-Bahn in Hohen Neuendorf weg. Sie rissen es der 28-jährigen Oberhavlerin aus der Hand. Dann sind die unbekannten Täter geflüchtet. Anschließend verfolgte die Frau und vier bis fünf Zeugen das geflüchtete Duo in Richtung Mittelstraße. Es kam zu einer Begegnung.

Pfefferspray im Einsatz

Dabei wendete einer der Räuber Pfefferspray an. Die Augenreizungen stoppten die Verfolger. Die Täter sind dann wieder geflüchtet – in Richtung Schönfließer Straße. Laut Polizei musste niemand vor Ort oder im Krankenhaus behandelt werden. Der Schaden durch den Diebstahl beträgt 950 Euro.