In der Nacht zu Dienstag (30. November) drangen bislang Unbekannte über ein Fenster in eine Firma in der Straße Am Hasensprung in Mühlenbeck ein. Sie entwendeten nach Angaben der Polizei mehrere Elektrowerkzeuge der Marke „Hilti“.

Die Höhe des verursachten Gesamtsachschadens wird mit etwa 20.000 Euro angegeben. Um Spuren am Tatort zu sichern, kam ein Kriminaltechniker zum Einsatz.