Künftig sollen E-Autofahrer fürs Stromtanken an Ladesäulen der Stadt Hohen Neuendorf in die Tasche greifen. Bisher ist dieser Service kostenlos. Die Stadt will mit einem Bezahlmodell am 1. Juli starten. Profit stehe dabei laut Bürgermeister Steffen Apelt (CDU) nicht im Vordergrund.

„Wir versteh...