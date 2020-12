Das Datum steht nun fest: Am Sonntag wird an der früheren Oranienburger Kreisdienststelle des Ministeriums für Staatssicherheit eine Gedenktafel angebracht, die an die Erstürmung des Gebäudes erinnern soll. Diese habe sich am 13. Dezember 1989 ereignet, berichtet Stadtsprecher Ralph Kotsach. Das...