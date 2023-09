Zum bereits 18. Mal findet das Brandenburger Dorf- und Erntefest statt. Ausrichter ist im Jahr 2023 Kremmen. Geworben wird drei Tage lang für die regionale Herstellung und Vermarktung von Lebensmitteln. Besucher können sich vom 8. bis 10. September auf ein buntes Programm freuen. Im Liveticker berichten wir über einige Höhepunkte.

Anfahrt nach Kremmen, Parkplätze und Preise

● Mit dem Auto: Von der A10 Abfahrt Oberkrämer nach Kremmen, von der A24 Abfahrt Kremmen, aus Oranienburg kommend über Germendorf und Schwante fahren

● Es sind extra für das Fest Parkplätze ausgeschildert – diese kosten pro Fahrzeug und Tag fünf Euro. Behindertenparkplätze: an der Berliner Straße und am westlichen Eingang am Schlossdamm (Achtung: der Weg zum Scheunenviertel ist nur bedingt barrierefrei)

● Anfahrt mit dem Rad: kostenfreie Stellplätze am Scheunenviertel

● Anfahrt mit Motorrad: gesonderter Parkplatz an der Berliner Straße – östlich vom Scheunenviertel

● Anfahrt mit der Bahn: RE6 und RB55 halten in Kremmen, das Festgelände ist rund 15 Gehminuten entfernt

● Anfahrt mit dem Bus: OVG-Linie 800 von Oranienburg über Leegebruch, Bärenklau, Vehlefanz, Schwante nach Kremmen, dort Halt am Scheunenviertel und Markt