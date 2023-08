Als „Ackerbürgerstadt im Herzen des Rhinluchs“ wirbt die Stadt Kremmen in Oberhavel für sich. Sie ist Ausrichterin vom Brandenburger Dorf- und Erntefest 2023. Die Vorbereitungen laufen auf Hochtouren, das Programm steht fest. Wir haben alle Termine und Höhepunkte im Überblick und verraten, wo sich die Parkplätze befinden und wie viel sie kosten.

Keine 8000 Menschen leben in Kremmen. Zum Erntefest vom 8. bis 10. September wird die kleine Stadt wahrscheinlich Zehntausende Besucherinnen und Besucher empfangen. Es ist nach 2013 das zweite Mal, dass der Ort das Fest ausrichten darf. Das hängt mit einem eigenen Jubiläum zusammen: Vor 725 Jahren, also 1298, erhielt Kremmen das Stadtrecht. „Mit Kremmen als Austragungsort haben wir [...] einen Gastgeber mit einer langen landwirtschaftlichen Geschichte. Wir dürfen bereits jetzt gespannt sein“, sagte Agrarminister Axel Vogel (Grüne) zur Verkündung im vorigen Jahr.

Vernissage, Fackelumzug und Konzert

Der Höhepunkt des 18. Brandenburger Dorf- und Erntefestes unter dem Motto „Regional, jetzt erst recht!“ ist der Festumzug am Sonnabend. Doch schon am Freitag, 8. September, lädt die Stadt erste Gäste ein. Zu 18 Uhr wird eine Ausstellung des Künstlerstimmtisches in der Nikolai-Kirche eröffnet, um 19.30 Uhr setzt sich ein Fackelumzug an der Kita Rhinstrolche in Bewegung. Der Umzug führt durch die Altstadt zum Kirchplatz, wo um 20 Uhr die Gäste vom Pausenchor, Bürgermeister Sebastian Busse (CDU), Erntekönigin Janin Wörtzel und dem Ortsbeirat begrüßt werden. Im Anschluss (20.30 Uhr) spielt Sarah Farina Pop und Schlager, Yule Zerbe hat eine Feuershow vorbereitet.

Regionalmarkt, Mittelalter und Jahrmarkt

Der offizielle Start des Landeserntefestes ist am Sonnabend, 9. September. Um 9.30 Uhr werden die Stände eröffnet. Es gibt mehr als nur einen Markt. Der Verband „pro agro“ zur Förderung des ländlichen Raumes in der Region Brandenburg-Berlin ist zwischen Scheunenviertel und Altstadt mit einem Regionalmarkt vertreten. Die Händlerinnen und Händler kommen aus dem ganzen Land. Im Scheunenviertel selbst gibt zudem zahlreiche Info-Stände zu Haus, Garten und Natur. Dort ist ferner ein Kinderareal zu finden. Weitere Märkte: Jahrmarkt mit Fahrgeschäften, Trödelmarkt sowie Mittelaltermarkt mit Gauklern, Rittern und Musikanten auf dem Marktplatz.

Mehrere Bühnen sind aufgebaut. Vor dem Festgottesdienst (10 Uhr) singen Goethe-Grundschüler ihr „Städtchen am Rhin“, zu 10.45 Uhr lockt das erste Schaudreschen der Dresch-, Mahl- und Backgesellschaft Staffelte (weitere Termine: 12.45 und 14.45 Uhr). Zu 13.45 Uhr wird die Erntekrone gehisst und die Erntetorte angeschnitten (vor der Museumsscheune).

Großer Festumzug durch die Altstadt

Gäste sollten sich vor allem eine Uhrzeit merken: 12 Uhr. Dann setzt sich der große Ernteumzug vom Spargelhof Kremmen aus in Bewegung. Er führt durch das Scheunenviertel und die Altstadt. Der Umzug ist in zwei Abschnitte unterteilt: Ernte und Stadtrecht. Die schönsten Erntewagen werden in mehreren Kategorien prämiert (18 Uhr, Hauptbühne). Der historische Umzug erzählt anhand von Tafeln und Darstellungen die Geschichte von Kremmen. Wer an einem der Umzüge teilnehmen möchte, kann sich unter 33055 21161 oder per Mail [email protected] melden.

Das Bühnenprogramm bestimmen am Sonnabend ein Clown (14 Uhr), Dudelsackmusik im Kilt (14.30 Uhr), Kinderkarate und Kinderzumba (15.15 Uhr), der Karneval-Club Kremmen (16.05 Uhr) und viele weitere. Um 15.30 Uhr wird es offiziell: Es folgen Ehrungen und Auszeichnungen auf Landesebene, unter anderem für die Siegerkrone des Erntekronenwettbewerbs. Zu 20 Uhr spielt die Party-Band Right Now, um 22 Uhr ist ein Höhenfeuerwerk als Abschluss zu sehen.

An Tag drei sind alle Märkte ab 10 Uhr offen, der Shanty Chor Kremmen veranstaltet einen musikalischen Frühschoppen (10.30 Uhr, Hauptbühne), Benjamin Fiedler spielt ab 11 Uhr Soul und Swing. Zu der Zeit können auch die Erntekronen aus dem ganzen Land im Zelt neben dem Festplatz bestaunt werden. Jede besteht aus mindestens vier, von Hand geernteten Getreidesorten. Auf der Bühne wechseln sich Lisa Kugler and Friends mit dem Rock’n’Roll-Club Butterfly ab. Die Grundschule führt ein Theaterstück auf (13 Uhr).

Spannend wird es noch einmal gegen 13.05 Uhr: Unter dem Titel „3-2-1- die Kunst ist Deins" kommen Kunstwerke des Künstlerstammtisches unter den Hammer, den Bürgermeister Busse schwingen wird. Zu 14 Uhr spielt das Landespolizeiorchester Brandenburg. Der Tag endet mit einer Santiano-Tribute-Band (17 Uhr). Das komplettte Programm der drei Tage ist auch online zu finden