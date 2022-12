Bürgermeister Alexander Laesicke (parteilos, l.), mit Einsatzleiter André Müller (M.) vom Kampfmittelbeseitigungsdienst nach der Entschärfung zweier Blindgänger in Oranienburg am 7. Dezember: Das Rückgrat der Sprengmeister sei mehr, „als es die meisten Politiker haben“, hatte Laesicke gesagt. Die etwas umständliche Formulierung hatte Folgen in der Stadtverordnetenversammlung. © Foto: Christophe Gateau/dpa