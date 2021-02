Seit Jahren besteht die Forderung nach Radwegen entlang der Landesstraßen Germendorf-Velten (L 172) und Germendorf-Schwante (L 170). Auf Drängen der Oberhaveler Landtagsabgeordneten Björn Lüttmann (SPD) und Heiner Klemp (Bündnis 90/Die Grünen) übermittelte das Infrastrukturministerium jetzt detaillierte Angaben zu den Verzögerungsgründen und den weiteren Planungsabläufen. Mit den bisher knappen Informationen seien die Abgeordneten unzufrieden gewesen.

Die jetzigen Aussagen des Ministeriums lassen Klemp und Lüttmann hoffen, dass der Radweg Germendorf-Schwante wegen fortgeschrittener Planung doch vor 2030 gebaut werden könnte. Klar sei nun zudem, dass in diesem Jahr alle begonnenen Planungen erneut auf den Prüfstand kommen. Mit Ergebnissen könne ab Mitte 2021 gerechnet werden. „Mit den ausführlichen Angaben aus dem Infrastrukturministerium wissen wir jetzt endlich, an welcher Stelle im Planungsverfahren wir stehen“, so Björn Lüttmann. Für den Radweg Germendorf-Schwante (L 170) soll demnach noch in diesem Quartal die Entwurfsplanung vorliegen. Lüttmann: „Genau deswegen sollte darüber nachgedacht werden, diesen Radweg in der Prioritätenliste höher zu setzen.“