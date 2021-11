Fünf Tage dauerte es, bis die Kriminaltechniker der Polizei die Untersuchungen zu dem verheerenden Brand am 6. November auf einem Vierseithof an der Hamburger Chaussee 22 in Neuholland aufnehmen konnten. Jetzt liegen die Ergebnisse vor, wie die Polizeidirektion Nord am Freitag mitteilte.