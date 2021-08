Eine komplette Haushälfte ist nicht mehr bewohnbar. In Glienicke kam es am Sonnabend zu einem Brand an der Jungbornstraße. Das Feuer war in der Küche einer Doppelhaushälfte ausgebrochen.

Mitten in der Nacht, gegen 2.50 Uhr, kam in dem Haus zum Brand. Die Feuerwehr rückte an und konnte den Brand löschen. Verletzt wurde dabei laut Polizeiangabe niemand.

Technischer Defekt

Was den Brand ausgelöst hatte, steht noch nicht ganz sicher fest. Nach ersten Erkenntnissen der Polizei könnte ein technischer Defekt eines Kaffeevollautomaten für die Brandentwicklung verantwortlich sein.

Es wurde eine Strafanzeige wegen fahrlässiger Brandstiftung aufgenommen. „Aufgrund der Rauchentwicklung war die Haushälfte nicht mehr bewohnbar“, teilt die Polizei mit. Die Schadenshöhe ist zurzeit nicht bekannt.