Nach dem verheerenden Brand auf einem Vierseithof an der Hamburger Chaussee 22 in Neuholland am späten Samstagnachmittag steht die dort lebende Familie vor dem Totalverlust. „Ihr Hab und Gut ist zu 100 Prozent verloren“, sagte am Montag Cindy Schönberg, eine Freundin der betroffenen Familie. Das zweigeschossige Gebäude wurde zerstört. Die Ursache für das Feuer ist unklar, am Montag suchten Kriminaltechniker nach dem Grund. Das Ergebnis ist noch offen.

Der Dachstuhl auf dem Gebäude des altem Vierseithofs ist zerstört.

© Foto: Burkhard Keeve

Haus gerade erst saniert

Claudia und Björn Heinemann waren mit ihrer jetzt sechsjährigen Tochter Clara erst vor einem Jahr dort eingezogen und hatten das Gebäude frisch saniert. „Über Facebook haben wir sofort zu Sachspenden aufgerufen“, sagt Cindy Schönberg, deren sechsjährige Tochter mit dem Kind der betroffenen Familie in eine Klasse geht.

„Sie sind selbst so unglaublich hilfsbereit. Jetzt müssen wir das zurückgeben.“ Umgehend reagierten die Neuholländer. Um Sachen zum Anziehen zu haben, war über Facebook gezielt nach Frauen- und Herrenkleidung und Schuhen in passenden Größen gesucht worden. Cindy Schönberg: „Sie haben ja nichts mehr.“ Umgehend trafen Spenden.

Ob die Familie nach dem Brand dort wieder wohnen kann, ist derzeit ungewiss.

© Foto: Burkhard Keeve

Spendenkonto eingerichtet

Auch eine möblierte Unterkunft, die mit den lebensnotwendigsten Mitteln ausgestattet ist, wurde gefunden. „Sachspenden sind nicht mehr notwendig“, sagt Cindy Schönberg, die ebenfalls in Neuholland lebt. Jetzt ruft sie zu Geldspenden für die vom Feuer betroffene Familie auf.

Dafür hat sie die Stadt Liebenwalde angesprochen, die umgehend zusagte und am Montag ein Spendenkonto einrichtete. Konto: Stadt Liebenwalde. DE 04 1605 0000 3707 0737 33. Verwendungszweck: Spende Heinemann

Fünf freiwillige Feuerwehren im Einsatz

Gegen 17.30 Uhr ging am Samstagabend der Alarm bei der Feuerwehrleitstelle in Eberwalde ein. Als die ersten Einsatzkräfte eintrafen, brannte der Dachstuhl bereits. Feuerwehrleute aus Neuholland, Kreuzbruch, Liebenthal, Liebenwalde sowie Falkenthal waren mit 14 Fahrzeugen am Brandort.

Die Bundesstraße 167 war über viereinhalb Stunden für den Löscheinsatz gesperrt. Der Einsatz der Feuerwehren war am Sonnabend erst gegen 23.30 Uhr beendet. Am Sonntagnachmittag mussten die Feuerwehrleute aus Neuholland dann gegen 15 Uhr erneut anrücken, weil Rauchentwicklung aus dem zerstörten Gebäude gemeldet worden war.