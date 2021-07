Vor zwei Wochen, pünktlich zum vierten Jahrestag des Jahrhundertereignisses in Leegebruch, kam er wieder: der große Regen. Die Gemeinde arbeitet noch immer an der Aufarbeitung, vor allem aber an der Prävention. Trotz eines auf den Weg gebrachten Generalentwässerungsplans, gibt es noch einige Hü...